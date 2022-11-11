Прямой эфир

Зарплаты ниже уровня бедности. Аргентинцы протестуют против экономической политики властей

11 ноября 2022 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Против экономической политики властей выступают аргентинцы. Накануне тысячи жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы, чтобы выразить недовольство нынешней ситуацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарплаты ниже уровня бедности. Аргентинцы протестуют против экономической политики властей-1

Зарплаты ниже уровня бедности. Аргентинцы протестуют против экономической политики властей-3

По словам самих активистов, зарплата в Аргентине находится ниже уровня бедности. Люди вынуждены экономить на самых простых вещах, а некоторые семьи не могут позволить себе трехразовое питание даже при условии, что вся семья работает.

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – народу Польши: наша географическая близость не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы
11 ноября 2022 07:49

Лукашенко – народу Польши: наша географическая близость не должна превращаться в инструмент шантажа или угрозы

В Великобритании цены на продукты подорожали на 15% за год. Это антирекорд за последние 14 лет
11 ноября 2022 06:49

В Великобритании цены на продукты подорожали на 15% за год. Это антирекорд за последние 14 лет

В ЕС заявили о снижении запасов газа. К середине 2023-го дефицит может достичь 30 млрд кубометров
11 ноября 2022 06:34

В ЕС заявили о снижении запасов газа. К середине 2023-го дефицит может достичь 30 млрд кубометров