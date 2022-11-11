Зарплаты ниже уровня бедности. Аргентинцы протестуют против экономической политики властей

Новости Аргентины. Против экономической политики властей выступают аргентинцы. Накануне тысячи жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы, чтобы выразить недовольство нынешней ситуацией в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам самих активистов, зарплата в Аргентине находится ниже уровня бедности. Люди вынуждены экономить на самых простых вещах, а некоторые семьи не могут позволить себе трехразовое питание даже при условии, что вся семья работает.