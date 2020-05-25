Китай поддержал инициативу провести международное расследование причин пандемии коронавируса

Новости Китая. Китай поддерживает международное расследование причин пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел страны.

Ван И подчеркнул, что разбирательство должно быть конструктивным и беспристрастным, основанным на научных выводах. Помимо этого, оно должно проводиться под эгидой Всемирной организации здравоохранения, так как ВОЗ не служит интересам какой-либо страны.