Прямой эфир

Китай поддержал инициативу провести международное расследование причин пандемии коронавируса

25 мая 2020 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Китай поддерживает международное расследование причин пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр иностранных дел страны.

Китай выделит помощь в размере 2 млрд долларов странам, пострадавшим от коронавируса

Китай поддержал инициативу провести международное расследование причин пандемии коронавируса-1

Ван И подчеркнул, что разбирательство должно быть конструктивным и беспристрастным, основанным на научных выводах. Помимо этого, оно должно проводиться под эгидой Всемирной организации здравоохранения, так как ВОЗ не служит интересам какой-либо страны.

Китай поддержал инициативу провести международное расследование причин пандемии коронавируса-4

Иски различных государств к Китаю с требованием компенсаций за пандемию коронавируса министр назвал необоснованными и нарушающими международное право.

# Коронавирус # Ван И # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем грозит выход США из Договора по открытому небу? Реакция мирового сообщества
24 мая 2020 18:05

Чем грозит выход США из Договора по открытому небу? Реакция мирового сообщества

Нападение на «Альфа-Банк» в Москве. Мужчина признал вину, но не смог объяснить мотивы поступка
24 мая 2020 12:41

Нападение на «Альфа-Банк» в Москве. Мужчина признал вину, но не смог объяснить мотивы поступка

Не более 50 человек одновременно. Храм Гроба Господня начал принимать верующих
24 мая 2020 12:32

Не более 50 человек одновременно. Храм Гроба Господня начал принимать верующих