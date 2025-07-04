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Богодель: мир от цветных революций скатился в колею прокси-войн

04 июля 2025 19:06
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Григорий Азаренок, Андрей Богодель и Дарья Нещадим в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

Богодель: мир от цветных революций скатился в колею прокси-войн-1

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Посмотрите. Мир от цветных революций… А вот этой череды целой цветных революций. Да, там можно говорить про Сербию, но это отдельный разговор. Мне кажется, хотят поджечь целиком опять весь этот регион, абсолютно. Так вот, от череды вот этих цветных революций мы скатились, вошли в эту колею сплошных прокси-войн. И сегодня любая война ведется на территории третьего государства, как говорил глава государства, сильными мира сего.

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Богодель

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