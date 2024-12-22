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Запад готовит Польшу к войне с Россией – мнение экспертов

22 декабря 2024 11:16
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Варшава придет на смену Киеву. Запад готовит к войне с Россией Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне новостей о милитаризации этой страны такие выводы делают аналитики.

Запад готовит Польшу к войне с Россией – мнение экспертов-2

По мнению экспертов, в НАТО выбрали нового кандидата для противостояния Москве. Именно Польша за последнее время начала получать большую помощь от США. Это наводит на мысли, что «забота» о сохранении военных запасов Варшавы может указывать на ее особую роль в возможных военных планах альянса. Как стало известно ранее, Польша будет следующим председателем ЕС и власти уже обозначили свои ориентиры на этот период. Задачу перед Варшавой поставили непростую: заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Москвой.

# Польша # США # НАТО

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