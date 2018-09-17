«Морской еж-2018»: в Эстонии проходят самые крупные за 25 лет военно-морские учения

Новости Эстонии. В Эстонии проходят крупнейшие военно-морские учения. Они начались 16 числа в Таллине и завершатся 27 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть тренировок пройдет в Минной гавани. В ходе учений будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов. Около 200 участников будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, охрану порта, разминирование и принципы управления подразделениями.