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В районе Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей

15 августа 2024 08:26
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Оперативный штаб Курской области принял решение об эвакуации всего Глушковского района, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее эвакуацию ввели в поселке Глушково. Об этом пишет РИА Новости.

Координировать процесс поручено силовым структурам, местной администрации и дружинникам курского центра «Патриот».

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что большая часть жителей приграничных районов вывезена в безопасные места. Более 8 тысяч человек, в том числе свыше 2,5 тысяч детей, находятся в центрах временного размещения.

В первой половине дня 6 августа подразделения украинских войск попытались захватить участок территории в Суджанском районе, но их движение было остановлено.
 

# Международная политика

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