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Лукашенко поздравил руководство и жителей Индии с Днём независимости

15 августа 2024 08:02
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Беларусь неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту этой страны по случаю национального праздника Дня независимости Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил руководство и жителей Индии с Днём независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря самостоятельному курсу индийского правительства, его исключительной ориентированности на интересы народа и ответственному подходу во внешней политике Индия по праву пользуется заслуженным авторитетом на глобальной арене, а также играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Беларусь высоко оценивает деятельность индийского руководства по осуществлению масштабных социально-экономических преобразований, обеспечению стабильности и согласия в стране.

Лукашенко поздравил руководство и жителей Индии с Днём независимости-4

Александр Лукашенко обратил внимание, что активными совместными усилиями Минск рассчитывает вывести отношения с Нью-Дели на новый уровень как в политической, так и торгово-экономической сферах. Глава государства также поблагодарил своего индийского коллегу за принципиальную поддержку вступления Беларуси в качестве полноправного члена в Шанхайскую организацию сотрудничества. Свои поздравления президент Беларуси также направил премьер-министру республики.

# Беларусь-Индия # Александр Лукашенко # Новости Индии

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