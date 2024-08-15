Лукашенко поздравил руководство и жителей Индии с Днём независимости

Беларусь неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту этой страны по случаю национального праздника Дня независимости Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря самостоятельному курсу индийского правительства, его исключительной ориентированности на интересы народа и ответственному подходу во внешней политике Индия по праву пользуется заслуженным авторитетом на глобальной арене, а также играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Беларусь высоко оценивает деятельность индийского руководства по осуществлению масштабных социально-экономических преобразований, обеспечению стабильности и согласия в стране.