Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации 500 тысяч украинцев

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что военное командование запросило мобилизовать 500 тысяч человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Рада».

19 декабря 2023 Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции, что Генштаб ВСУ подал обращение о необходимости мобилизации дополнительно 500 тысяч человек.

Залужный отметил, что у ВСУ имеется необходимость в людях для покрытия некомплекта и формирования новых военных частей, однако «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное».