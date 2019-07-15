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Заключённым в Великобритании хотят выдавать ключи от камер за примерное поведение

15 июля 2019 11:55
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Новости Великобритании. Британским заключенным хотят выдавать ключи от их камер за примерное поведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заключённым в Великобритании хотят выдавать ключи от камер за примерное поведение-1

Отмечается, что арестованные не смогут открыть запертую дверь, однако смогут запереть ее по своему желанию. Кроме того, осужденным могут разрешить готовить себе еду, больше времени проводить в спортзалах и с посетителями.

Британские власти считают, что позитивное подкрепление лучше влияет на поведение в долгосрочной перспективе. И призывают тюремный персонал «постоянно использовать словесные формы одобрения». Естественно, за нарушение правил поведения заключенных будут лишать привилегий.

Заключённым в Великобритании хотят выдавать ключи от камер за примерное поведение-4

# Закон # Фотофакт

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