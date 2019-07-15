Заключённым в Великобритании хотят выдавать ключи от камер за примерное поведение

Новости Великобритании. Британским заключенным хотят выдавать ключи от их камер за примерное поведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что арестованные не смогут открыть запертую дверь, однако смогут запереть ее по своему желанию. Кроме того, осужденным могут разрешить готовить себе еду, больше времени проводить в спортзалах и с посетителями.

Британские власти считают, что позитивное подкрепление лучше влияет на поведение в долгосрочной перспективе. И призывают тюремный персонал «постоянно использовать словесные формы одобрения». Естественно, за нарушение правил поведения заключенных будут лишать привилегий.