Свыше 60 подземных толчков произошло в Индонезии за сутки: жители опасаются цунами

Новости Индонезии. В Индонезии за последние сутки зафиксировано свыше 60 подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители опасаются возникновения цунами и ищут укрытия на возвышенностях.

Более 2 тысяч человек были эвакуированы. Накануне здесь произошло мощное землетрясение магнитудой 7.2. Жертвами природного катаклизма стали два человека. Однако данные не окончательные, поскольку спасатели до сих пор не могут добраться в труднодоступные районы. Под напором стихии рухнули десятки зданий.