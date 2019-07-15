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Свыше 60 подземных толчков произошло в Индонезии за сутки: жители опасаются цунами

15 июля 2019 11:51
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Новости Индонезии. В Индонезии за последние сутки зафиксировано свыше 60 подземных толчков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители опасаются возникновения цунами и ищут укрытия на возвышенностях.

Более 2 тысяч человек были эвакуированы. Накануне здесь произошло мощное землетрясение магнитудой 7.2. Жертвами природного катаклизма стали два человека. Однако данные не окончательные, поскольку спасатели до сих пор не могут добраться в труднодоступные районы. Под напором стихии рухнули десятки зданий.

Свыше 60 подземных толчков произошло в Индонезии за сутки: жители опасаются цунами-1

Свыше 60 подземных толчков произошло в Индонезии за сутки: жители опасаются цунами-3

Свыше 60 подземных толчков произошло в Индонезии за сутки: жители опасаются цунами-5

# Землетрясение # Фотофакт

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