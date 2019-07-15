В Испании отменили свыше 300 рейсов из-за забастовки служащих железной дороги

Новости Испании. В Испании отменили свыше 300 железнодорожных рейсов из-за забастовки служащих железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения зарплаты.

Стачка продлится до позднего вечера и отразится на движении высокоскоростных составов, поездов дальнего и регионального следования. Пассажирам – а их оказалось несколько тысяч, – чьи планы были нарушены из-за забастовки, предлагают поменять или вернуть билеты бесплатно.