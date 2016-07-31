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Захватчики полицейского участка в Ереване отпустили заложников и выдвинули новые требования

31 июля 2016 11:06
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Новости Армении. И снова в центре внимания мировых СМИ Ереван. Там вооруженная группа, захватившая полицейский участок, отпустила всех заложников. В плену преступники удерживали троих медиков, которые прибыли в здание несколько дней назад, чтобы помочь раненым.

Врачей отправили в больницу – доктора проверяют здоровье своих коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо этого боевики готовы идти на контакт с полицией. Свои требования они несколько скорректировала: личная встреча со своим лидером, а он сейчас под арестом.

Если же правительство не примет их предложение, то преступники пообещали «возможное кровопролитие».

# Заложники в Ереване

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