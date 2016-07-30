Новости Армении. В ходе массовых беспорядков в Ереване задержаны 165 человек. Десятки обратились за медицинской помощью. Протестующие пытались прорваться к полицейскому участку, который уже две недели оккупирован вооруженной группой людей. А два дня назад захватили новых заложников – группу врачей.

Полиция разогнала митингующую толпу лишь при помощи светошумовых гранат и дымовых шашек. Сообщается, что массовые беспорядки спровоцировала информация о том, что спецназ берет штурмом полицейский участок.

Впрочем, никаких результатов ни массовая драка, ни наступление не принесли. Служба безопасности требует вооруженную группу сдаться и освободить заложников. Взамен преступники тысячный раз требуют отпустить лидера группировки из тюрьмы. Его задержали ранее за нелегальную покупку оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.