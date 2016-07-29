Видеофакт: поток лавы из вулкана Килауэа дошёл до Тихого океана

Новости США. Лава из вулкана на Гавайях достигла Тихого океана. Это первый подобный случай за последние три года. Ширина потока составляет около 20 метров.

Раскаленная лава, окруженная плотной пеленой чёрного дыма, перетекает в воду со скалы. Специалисты сообщили, что опасности для жителей это не несёт.

А вот туристам очередное развлечение. Сотни желающих, вооруженных фото- и видеокамерами, снимают это и выкладывают в интернет. Кстати, вулкан Килауэа – самый молодой из гавайских вулканов. При этом ещё и самый активный в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.