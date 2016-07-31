В США рухнул воздушный прогулочный шар: погибли 16 человек

Новости США. В американском Техасе рухнул воздушный прогулочный шар. В корзине находились 16 человек – никто не выжил. Аэростат загорелся еще в воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция оцепила район, с места крушения уже извлечены тела. Специалисты сообщают, что шар зацепился за линию электропередач, что и послужило причиной катастрофы.

Личности погибших пока не называются в интересах следствия. На месте трагедии собрались сотни людей, чьи родственники, возможно, были в корзине этого шара.