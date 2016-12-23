Возбуждено уголовное дело по факту взрыва у метро «Коломенская»

Новости России. Организацию-подрядчика, которая проводила работы у станции метро «Коломенская» в Москве, проверят.

Напомним, взрыв произошел накануне утром. Пострадали семь человек, среди которых гражданка Беларуси (здесь подробнее).

По предварительной информации, все произошло из-за неосторожного обращения с газовым баллоном.



Сообщение Следственного комитета России:

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил при ведении строительных работ.