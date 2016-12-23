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В Алеппо вернётся мир и спокойствие: город освобождён полностью

23 декабря 2016 11:29
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Новости Сирии. Официальное заявление правительства Сирии  –  Алеппо под контролем национальной армии. Военные утверждают,

что город полностью освобожден и теперь сюда вернётся мир и безопасность.

Операция по эвакуации мирных жителей, а также раненых и участников боевых действий, организованная сообща Россией и Турцией, велась с 15 декабря. Шла она с остановками и заминками.

Накануне последняя колонна с боевиками и их семьями покинули восточные кварталы Алеппо.

В ближайшее время будут проведены работы по разминированию города, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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