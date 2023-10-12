Захарова заявила, что США знали о подготовке нападения на Израиль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, обладая значительными возможностями разведки на Ближнем Востоке, должны были быть в курсе готовящихся в этом регионе столкновений. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что разведка США контролирует все киберпространство в регионе, но не передала эту информацию своему близкому союзнику. Захарова также заявила, что ситуация на Ближнем Востоке представляет собой пример теории управляемого хаоса, которая лежит в основе политики США. Она отметила, что агрессивные заявления Америки с призывами уничтожать мирное население только обостряют ситуацию.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. Тогда военное крыло ХАМАС объявило операцию «Потоп Аль-Акса» против Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и отдал команду на широкую мобилизацию резервистов.