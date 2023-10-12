Более 2300 человек стали жертвами палестино-израильского конфликта

В Израиле всю ночь и сейчас звучат сирены воздушной тревоги. Он подвергается обстрелу как с севера, со стороны Ливана, так и с юга – из сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей приграничных районов призвали укрыться в убежищах. Израильская армия наносит ответные удары по позициям ХАМАС.
В самом Израиле формируется чрезвычайное правительство. Оно не будет принимать ни один законопроект или решение, которые не касаются ведения войны. По последним данным жертвами палестино-израильского конфликта стали уже более 2 тысяч 300 человек.
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