Захарова: учения НАТО на финско-российской границе – провокация Запада

Эти учения – ничто иное как попытка надавить на Россию. Так прокомментировала информацию о военных учениях стран НАТО на финско-российской границе представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, маневры войск альянса вдоль российской границы – провокация Запада. Таким образом НАТО демонстрирует свою военную силу перед Россией. Также дипломат предупредила западных политиков о том, что такое скопление войск на приграничных участках лишь повышают риски возможных вооруженных инцидентов.

«Все необходимые меры (как политические, так и военно-технические) для купирования угроз обороноспособности России будут предприняты», – подытожила Захарова.