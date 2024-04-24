Суд арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова за взятку

Замминистра обороны России Тимур Иванов, которого ранее арестовали за получение взятки в особо крупном размере, все время следствия будет находиться в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС.

Иванову предъявлено официальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ – получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Арестован также Сергей Бородин, которого обвиняют в соучастии при получении взятки Ивановым. По имеющимся данным, Бородин дружил с бывшим замминистра обороны, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны РФ.