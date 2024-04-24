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Суд арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова за взятку

24 апреля 2024 10:23
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Замминистра обороны России Тимур Иванов, которого ранее арестовали за получение взятки в особо крупном размере, все время следствия будет находиться в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС.

Суд арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова за взятку -1


Фото: Pixabay

Иванову предъявлено официальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 УК РФ получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Арестован также Сергей Бородин, которого обвиняют в соучастии при получении взятки Ивановым. По имеющимся данным, Бородин дружил с бывшим замминистра обороны, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны РФ.

# Международная политика

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