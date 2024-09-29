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Не менее 112 человек погибли в Непале из-за наводнений

29 сентября 2024 10:39
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Не менее 112 человек погибли, еще около 70 числятся пропавшими без вести в результате наводнений в Непале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 112 человек погибли в Непале из-за наводнений -2

Ливни, которые обрушились в минувшие сутки на Катманду и прилегающие районы, привели к затоплениям низинных районов страны. По данным метеорологов, подобное количество осадков стало рекордным для региона более чем за полвека. На данный момент правительство Непала организует поисково-спасательные операции. В безопасные места эвакуировали более 3 тысяч местных жителей. Задействованы вертолеты, спасательные плоты и моторные лодки. Есть опасения, что количество жертв непогоды продолжит расти. 

# Наводнение

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