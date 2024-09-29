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Наёмники из Грузии и Польши похитили жителя курского села

29 сентября 2024 10:41
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Наемниками из Грузии и Польши, воюющими в составе ВС Украины, был похищен мирный житель Курской области, пишет РИА Новости.

Сообщается, что мужчина оставался в селе Черкасское Поречное для управления хозяйством. 6 августа в ходе нападения ВСУ на Курскую область пожилой мужчина был взят в плен иностранными наемниками и отправлен в подвальное помещение. Однако через некоторый период времени один из украинских солдат посоветовал пленному мужчине бежать, после чего тот через поля пришел к ВС России.

# Международная политика

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