Сообщается, что мужчина оставался в селе Черкасское Поречное для управления хозяйством. 6 августа в ходе нападения ВСУ на Курскую область пожилой мужчина был взят в плен иностранными наемниками и отправлен в подвальное помещение. Однако через некоторый период времени один из украинских солдат посоветовал пленному мужчине бежать, после чего тот через поля пришел к ВС России.