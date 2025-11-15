Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ – Конгресс США

Главой Белого дома Дональдом Трампом могут быть конфискованы 2,5 млрд долларов из замороженных суверенных активов РФ, пишет РИА Новости.

Общий объем активов России под контролем Штатов – 5 млрд долларов. Сотрудники бюджетного управления Конгресса США сообщают, если будет принят законопроект «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», уточняющий порядок применения замороженных активов России в пользу Киева, то в период с 2026 по 2028 год может быть конфисковано 2,5 млрд долларов.

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