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Испания ответила на угрозы Трампа о разрыве торговли

04 марта 2026 10:50
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Испания ответила на угрозы Трампа о разрыве торговли-0

Испания отреагировала на угрозы Соединенных Штатов о разрыве торговли, пишет РИА Новости со ссылкой на редакцию Cadena Ser.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что Испания – ужасный союзник Штатов по НАТО, упомянув о возможном прекращении торговли с Испанией.

Мадрид предупредил Вашингтон, что при пересмотре отношений стран американская сторона должна проявить уважение к автономии частных компаний, к международному праву и двусторонним соглашениям между ЕС и США.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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