ЦАХАЛ заявил, что начинает новую волну авиаударов по Тегерану

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. ЦАХАЛ заявил, что начинает новую волну авиаударов. По неподтвержденным пока сведениям, одной из целей атак вновь стал правительственный квартал в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. ЦАХАЛ заявил, что начинает новую волну авиаударов. По неподтвержденным пока сведениям, одной из целей атак вновь стал правительственный квартал в Тегеране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 марта сотни бомб были сброшены на здание резиденции президента и Высшего совета национальной безопасности Ирана. Утром 4 марта обстрелы возобновились с новой силой.
Как отчитались в командовании израильской армии, самые мощные удары были нанесены по объектам, которые используются для производства оружия и баллистических ракет. Атаковано несколько командных центров армии и внутренней безопасности Ирана.
Увеличивается количество жертв среди мирных жителей. По сведениям Красного полумесяца, число погибших превысило 870 человек. Однако крупная правозащитная организация, базирующаяся в США, утверждает, что с начала конфликта жертвами стали почти 1 100 иранцев, среди них свыше 180 детей.
Несмотря на заявления американского и израильского командования о практически полном уничтожении ПВО и авиации Исламской Республики, над Тегераном идут воздушные бои между истребителями ВВС Ирана и США. Иранские Вооруженные силы нанесли более 40 ракетных ударов по американским военным объектам в странах Персидского залива.
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