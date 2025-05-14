В столице прошёл единый день депутата

Благоустройство столицы, качество дорог, вопросы медицины и образования, а также инициативы по развитию города. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районные администрации поступило свыше сотни обращений. 85 % из них касаются сферы коммунального хозяйства. Также минчане вносили свои предложения по благоустройству города. Так, председателю Мингорсовета Артему Цурану поступила просьба от жителей Фрунзенского района. Они обратили внимание на качество асфальта на проспекте Пушкина. Было принято решение обновить дорожное покрытие.