В столице прошёл единый день депутата
Благоустройство столицы, качество дорог, вопросы медицины и образования, а также инициативы по развитию города. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В районные администрации поступило свыше сотни обращений. 85 % из них касаются сферы коммунального хозяйства. Также минчане вносили свои предложения по благоустройству города. Так, председателю Мингорсовета Артему Цурану поступила просьба от жителей Фрунзенского района. Они обратили внимание на качество асфальта на проспекте Пушкина. Было принято решение обновить дорожное покрытие.
Татьяна Специан:
Очень плохой асфальт. Все время собирается вода, пройти невозможно. Я решила обратиться к депутату нашего округа, Артему Николаевичу. Он очень внимательно меня выслушал, дал дельные советы и сказал, что все это исправит, эту проблему поможет решить.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
В режиме реального времени решение этих вопросов, совместно, мы не делим ни между депутатами, ни между администрациями районов, горисполкомом ответственность – кто будет этот вопрос держать на контроле, с какими службами работать. Подключаются абсолютно все. И стараемся, конечно, как можно быстрее такие вопросы все решать.
Такие встречи – важный источник информации для депутатов, который помогает определить, в каких направлениях необходимы доработки. Ни один вопрос не остается без внимания. Следующий единый день депутата пройдет 11 июня.