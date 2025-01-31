Захарова подтвердила гибель трех граждан РФ в авиакатастрофе над Вашингтоном

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, сейчас российские дипломаты выясняют, был ли один из пострадавших в результате авиакатастрофы в США гражданином РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть», – заявила она.

Авиакатастрофа с участием самолета American Airlines и армейского вертолета произошла недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.