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Захарова подтвердила гибель трех граждан РФ в авиакатастрофе над Вашингтоном

31 января 2025 07:58
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По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, сейчас российские дипломаты выясняют, был ли один из пострадавших в результате авиакатастрофы в США гражданином РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть», – заявила она.

Авиакатастрофа с участием самолета American Airlines и армейского вертолета произошла недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Захарова подтвердила гибель трех граждан РФ в авиакатастрофе над Вашингтоном-1

Фото: kremlin.ru

В числе жертв четыре человека с паспортами РФ, и сейчас посольство ждет подтверждения о гражданстве еще одного человека. Она выразила свои глубокие и искренние соболезнования семьям жертв и всем пострадавшим в результате трагедии американцам.

Посольство России находится в контакте с Государственным департаментом США для получения более подробной информации об инциденте и жертвах. Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования и пообещал оказать содействие в репатриации тел погибших.

# Самолет

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