В Британии зафиксировано рекордное число магазинных краж

В Великобритании поставлен национальный рекорд по количеству краж в магазинах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, в 2024 году зафиксировано двадцать миллионов таких инцидентов. Украдены товары почти на три миллиарда долларов. Как заявили в ассоциации предприятий розничной торговли, преступность вышла из-под контроля, а грабители становятся все более агрессивными.