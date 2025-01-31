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В Британии зафиксировано рекордное число магазинных краж

31 января 2025 07:19
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В Великобритании поставлен национальный рекорд по количеству краж в магазинах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии зафиксировано рекордное число магазинных краж-2

По данным полиции, в 2024 году зафиксировано двадцать миллионов таких инцидентов. Украдены товары почти на три миллиарда долларов. Как заявили в ассоциации предприятий розничной торговли, преступность вышла из-под контроля, а грабители становятся все более агрессивными.

# Кража

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