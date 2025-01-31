В Бельгии из-за технического сбоя были отменены все авиарейсы

Бельгия пережила авиационный коллапс. В стране отменяли рейсы, были закрыты аэропорты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолеты перенаправляли в соседние страны. Заложниками ситуации оказались десятки тысяч человек. Причиной сбоя стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения. Проблема уже устранена. Воздушное движение постепенно возобновляется.