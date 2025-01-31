Рейтинг одобрения Макрона составляет всего 21 %

Президент Франции стремительно теряет доверие. Рейтинг одобрения Макрона всего 21 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Франции стремительно теряет доверие. Рейтинг одобрения Макрона всего 21 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это самый низкий показатель с момента вступления в должность. За месяц количество граждан, которые довольны его работой, сократилось на три процента. Поддержки почти не осталось среди пожилых людей, которые традиционно составляли одну из его основных электоральных групп.