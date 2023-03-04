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Захарова назвала оговорку пресс-секретаря Белого дома «зомби-апокалипсисом»

04 марта 2023 09:36
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Представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации отреагировала на ошибку Карин Жан-Пьер в отношении РФ. Пресс-секретарь Белого дома назвала страну "Российской Народной Республикой". 

Захарова прокомментировала ее слова, сказав, что это «зомби-апокалипсис», цитирует представителя российского МИД РИА Новости. Сообщается, что Карин Жан-Пьер допустила ошибку во время брифинга, где назвала Россию "Российской Народной Республикой". На мероприятии речь шла о будущих переговорах президента США с главой Европейской комиссии, где одной из обсуждаемых тем станут вопросы, которые касаются Российской Федерации.   

Как ранее сообщалось, грубые оговорки со стороны представителей Белого дома допускаются с регулярной периодичностью.

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# Международная политика # Карин Жан-Пьер # Мария Захарова # Фотофакт

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