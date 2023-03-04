Захарова назвала оговорку пресс-секретаря Белого дома «зомби-апокалипсисом»

Представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации отреагировала на ошибку Карин Жан-Пьер в отношении РФ. Пресс-секретарь Белого дома назвала страну "Российской Народной Республикой".

Захарова прокомментировала ее слова, сказав, что это «зомби-апокалипсис», цитирует представителя российского МИД РИА Новости. Сообщается, что Карин Жан-Пьер допустила ошибку во время брифинга, где назвала Россию "Российской Народной Республикой". На мероприятии речь шла о будущих переговорах президента США с главой Европейской комиссии, где одной из обсуждаемых тем станут вопросы, которые касаются Российской Федерации.

Как ранее сообщалось, грубые оговорки со стороны представителей Белого дома допускаются с регулярной периодичностью.