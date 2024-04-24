Захарова: манёвры НАТО у границ РФ грозят военными инцидентами

Маневры войск НАТО у границ Российской Федерации – риск военных инцидентов, пишет РИА Новости.

Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Североатлантический альянс не прекращает процесс практического военного освоения ранее «нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности».

Подобные маневры вблизи Российской Федерации увеличивают риски потенциальных инцидентов военного характера, подчеркнула Захарова, уточнив, что в Москве отслеживают «агрессивные действия коллективного Запада».