Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню

В американском Конгрессе одобрен законопроект о внешней помощи странам-союзникам США, пишет РИА Новости со ссылкой на C-Span.

Так, в Сенате США в поддержку законопроекта, согласно которому будет направлена помощь союзным странам Вашингтона, выступили 79 сенаторов. Не поддержали инициативу – 18 американских сенаторов.

Далее законопроект будет направлен для подписания текущему президенту США Джо Байдену.

Согласно документу, Киеву будут переданы 60,84 миллиарда долларов США: 23,2 млрд предназначены для восполнения направляемых Украине вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд – для осуществления военных закупок на открытом рынке, 11,3 млрд выделены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе». Еще 26 млн долларов выделено на осуществление аудита.