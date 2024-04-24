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Великобритания намерена тратить на оборону больше всех после США

24 апреля 2024 07:47
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Британия переводит оборонную промышленность в военный режим, пишет РИА Новости со ссылкой на веб-портал interia.pl.

О переводе оборонной промышленности Великобритании в «режим войны» сообщил премьер-министр страны Риши Сунак.

Для военно-промышленного комплекса Британии будет выделено порядка 10 миллиардов фунтов стерлингов. Данные средства позволят британским предприятиям увеличить производство, быть подготовленными к наращиванию возможностей и переходу «на постоянное производство при необходимости», отметил политик.

# Международная политика # Риши Сунак

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