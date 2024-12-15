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ВСУ отправляют в Курскую область инструкторов НАТО

15 декабря 2024 09:47
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ВС Украины начали переброску инструкторов из стран Запада на территорию Курской области, пишет РИА Новости.

Об этом стало известно в ходе допроса пленного наемника их Британии.

Наемник рассказал, что изначально он являлся инструктором в западной части Украины, далее он был переброшен на территорию Сумской области, после чего – в Курскую.

По словам украинских боевиков, попавших в плен вместе с британским наемником, на территории Курской области в боевых действиях принимают участие наемники из Скандинавских стран – по некоторым предположениям, датчане.
 

# Международная политика

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