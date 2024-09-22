Захарова касательно одобрения Западом ударов вглубь РФ: слабоумие и отвага

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада не осознают последствий поставок оружия Киеву, пишет ТАСС.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, страны Запада не осознают последствий поставок оружия Киеву, пишет ТАСС.
В данном случае, как объясняет Захарова, речь идет о здравом смысле. Логически неясно, какие цели преследует Запад, когда направляют вооружение в Украину, осознавая, что оно применяется также против атомных электростанций. «У радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно, она идет, куда ветер дует и куда идет вода», – подчеркнула дипломат. «Есть такое выражение – слабоумие и отвага, это как раз про них», – сказала Захарова.