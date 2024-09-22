Захарова касательно одобрения Западом ударов вглубь РФ: слабоумие и отвага

В данном случае, как объясняет Захарова, речь идет о здравом смысле. Логически неясно, какие цели преследует Запад, когда направляют вооружение в Украину, осознавая, что оно применяется также против атомных электростанций. «У радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно, она идет, куда ветер дует и куда идет вода», – подчеркнула дипломат. «Есть такое выражение – слабоумие и отвага, это как раз про них», – сказала Захарова.