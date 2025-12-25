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Кабмин Украины утвердил 7 января Днем программиста вместо Рождества

25 декабря 2025 10:06
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Кабмин Украины утвердил 7 января Днем программиста вместо Рождества-0

Кабинет министров Украины принял постановление президента Украины Владимира Зеленского о введении нового профессионального праздника – Дня программиста, который будут отмечать 7 января. Об этом пишет ТАСС.

В то же время Рождество в стране перенесено на 25 декабря и удалено из списка праздничных дней 7 января. На новый календарь перешла Православная церковь Украины, закрепив за собой эту дату, в то время как в канонической УПЦ продолжают отмечать Рождество 7 января. 

Ранее Зеленский объявил, что в стране будут перенесены даты ряда праздников.

Фото: pixabay

# общество

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