Кабмин Украины утвердил 7 января Днем программиста вместо Рождества

Кабинет министров Украины принял постановление президента Украины Владимира Зеленского о введении нового профессионального праздника – Дня программиста, который будут отмечать 7 января. Об этом пишет ТАСС.

В то же время Рождество в стране перенесено на 25 декабря и удалено из списка праздничных дней 7 января. На новый календарь перешла Православная церковь Украины, закрепив за собой эту дату, в то время как в канонической УПЦ продолжают отмечать Рождество 7 января.

Ранее Зеленский объявил, что в стране будут перенесены даты ряда праздников.

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