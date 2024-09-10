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Захарова: Чем слабее Киев, тем больше хочет совершать теракты

10 сентября 2024 09:36
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Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что желание киевского режима вести активную террористическую деятельность растет по мере того, как слабеют позиции ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Она выступила с таким утверждением после удара БПЛА по Раменскому, где силы ПВО уничтожили 14 беспилотников. В ходе атаки были поражены два дома, в которых погибла одна женщина и еще три человека получили ранения.

Заместитель министра выразила поддержку погибшим и сообщила, что МИД РФ официально прокомментирует инцидент.

# Международная политика # Мария Захарова

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