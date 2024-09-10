Захарова: Чем слабее Киев, тем больше хочет совершать теракты

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что желание киевского режима вести активную террористическую деятельность растет по мере того, как слабеют позиции ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Она выступила с таким утверждением после удара БПЛА по Раменскому, где силы ПВО уничтожили 14 беспилотников. В ходе атаки были поражены два дома, в которых погибла одна женщина и еще три человека получили ранения.

Заместитель министра выразила поддержку погибшим и сообщила, что МИД РФ официально прокомментирует инцидент.