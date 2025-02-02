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Захарова анекдотом прокомментировала слова Зеленского о страхе переговоров с РФ

02 февраля 2025 17:54
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Владимира Зеленского о «страхе» прямого диалога с РФ вспомнила анекдот. Об этом пишет РИА Новости.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» – написала она в своем Telegram-канале.

Захарова анекдотом прокомментировала слова Зеленского о страхе переговоров с РФ-1

Фото: kremlin.ru

Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что вести переговоры по Украине можно с любым человеком, но Зеленский не имеет права подписывать документы из-за своей «нелегитимности».

Также Путин заявил, что Киеву нужно найти способ отмены указа о запрете переговоров. Он отметил, что целью разрешения конфликта должен быть долговременный мир, основанный на уважении законных интересов всех людей в регионе.

# Международная политика # Владимир Путин # Мария Захарова # Владимир Зеленский

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