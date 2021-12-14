Задержаны 14 человек. В Риге прошли протесты против обязательной вакцинации

Новости Латвии. В Риге во время акции против обязательной вакцинации задержаны 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 декабря на улицы латвийской столицы вышли сотни демонстрантов, которые перекрыли движение транспорта.

Не обошлось и без стычек с правоохранителями. Сообщается, что один полицейский пострадал. Он доставлен в больницу. В связи с нарушениями, зафиксированными в ходе акции протеста, возбуждено 10 административных и четыре уголовных дела.