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Задержаны 14 человек. В Риге прошли протесты против обязательной вакцинации

14 декабря 2021 07:39
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Новости Латвии. В Риге во время акции против обязательной вакцинации задержаны 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 декабря на улицы латвийской столицы вышли сотни демонстрантов, которые перекрыли движение транспорта.  

Задержаны 14 человек. В Риге прошли протесты против обязательной вакцинации-1

Не обошлось и без стычек с правоохранителями. Сообщается, что один полицейский пострадал. Он доставлен в больницу. В связи с нарушениями, зафиксированными в ходе акции протеста, возбуждено 10 административных и четыре уголовных дела.  

# Акции протеста # Фотофакт

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