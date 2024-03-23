Расстрелял невинных за 500 тыс. российских рублей! Теракт в «Крокусе» – новые детали трагедии

В России 24 марта объявлено Днем общенационального траура. В телеобращении к соотечественникам Владимир Путин заверил, что спецслужбы и правоохранители выявляют всех пособников террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Уже задержаны 11 человек, причастных к трагедии. О чем еще известно к этому моменту – в нашем следующем материале.

По сети уже расходятся кадры задержания четверых террористов в Брянской области. Один из нападавших пытался сбежать в лес, чтобы позже перебраться на украинскую территорию. Сейчас силовики проводят допросы. По показаниям злоумышленника, его завербовали в одном из чатов Telegram. За участие в теракте пообещали 500 тысяч российских рублей.

– Где оружие брали?

– Они сами достали.

– Кто они?

– Не знаю, по Telegram написали, без имени, фамилии, без ничего.

– Ты сам их искал или они тебя нашли?

– Это они мне написали.

Ранее все в той же Брянской области был обнаружен автомобиль, на котором передвигались нападавшие. Водитель пытался скрыться. Началась перестрелка. Машину удалось остановить, в ней правоохранители нашли пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Пожарные продолжают борьбу с огнем. На кровле и двух этажах «Крокуса» еще виден дым. Площадь повреждения – около 500 квадратных метров. Верхний этаж выгорел дотла. Зрительный зал уничтожен полностью. Кровля обрушилась. Металлические куски крыши падают с огромной высоты.

Ранее появилась информация о взрывчатке, которая находится на парковке. Росгвардия завершила осмотр и не обнаружила опасных веществ. Следователи изымают с места преступления вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы. Уже проводятся все необходимые экспертизы. Идет работа и с записями видеонаблюдения. Спасатели тем временем продолжают работы на месте трагедии. Не прекращается разбор завалов.

Борьбу за жизнь уцелевших ведут медики. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пациентов Боткинской больницы. Власти Москвы и Подмосковья объявили о выплате компенсации пострадавшим и семьям погибшим. По всей стране появились траурные баннеры. В России уже отменены все развлекательные мероприятия, в ряде регионов введен режим чрезвычайной ситуации. В столице и других крупных городах усилены меры безопасности. Напомним, вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло накануне около восьми вечера. Тысячи человек собрались на концерт рок-группы. В здание ворвались боевики и начали в упор расстреливать людей.