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Задержания, аресты и удары дубинками – в США проходит 5-й день пропалестинских акций протеста

03 мая 2024 09:42
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Задержания, аресты и удары дубинками – пятый день протестов в Портлендском университете США. Полиция пытается разогнать пропалестинских студентов, но это лишь накаляет обстановку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержания, аресты и удары дубинками – в США проходит 5-й день пропалестинских акций протеста-1

Активисты не расходятся, с понедельника блокируя учебное заведение. Библиотека, которая была «оккупирована» первой, уже свободна от демонстрантов. Сейчас протесты в основном проходят в университетском кампусе. Они приобрели массовый характер и охватили сразу несколько штатов.

Задержания, аресты и удары дубинками – в США проходит 5-й день пропалестинских акций протеста-4

Джо Байден был вынужден прервать молчание и прокомментировать ситуацию. Глава Белого дома отметил, что американцы имеют право на протесты, но не имеют права сеять хаос. Тем не менее беспорядки на подобных митингах не редкость.

Задержания, аресты и удары дубинками – в США проходит 5-й день пропалестинских акций протеста-7

Присоединились к студенческим акциям и учащиеся австралийских вузов. Пропалестинские активисты разбили лагерь возле университета Сиднея. Через сотню метров от них собрались и участники контрпротеста. Они заняли израильскую сторону в ближневосточном вопросе. Австралийские демонстрации пока носят мирный характер. Особенно в сравнении с акциями в США.

# Акции протеста

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