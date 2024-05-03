Задержания, аресты и удары дубинками – в США проходит 5-й день пропалестинских акций протеста

Задержания, аресты и удары дубинками – пятый день протестов в Портлендском университете США. Полиция пытается разогнать пропалестинских студентов, но это лишь накаляет обстановку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты не расходятся, с понедельника блокируя учебное заведение. Библиотека, которая была «оккупирована» первой, уже свободна от демонстрантов. Сейчас протесты в основном проходят в университетском кампусе. Они приобрели массовый характер и охватили сразу несколько штатов.

Джо Байден был вынужден прервать молчание и прокомментировать ситуацию. Глава Белого дома отметил, что американцы имеют право на протесты, но не имеют права сеять хаос. Тем не менее беспорядки на подобных митингах не редкость.