Пентагон: россияне и американцы находятся на одной военной базе в Нигере

США отслеживают обстановку на своей военной базе в Нигере и выясняют, есть ли у российских спецов доступ к американскому военному оборудованию. Об этом пишет ТАСС.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что русские расположены в отдельном комплексе и не имеют доступа к американским силам или оборудованию. Он уверил, что охрана и безопасность военнослужащих США всегда находится в фокусе его внимания. Ранее стало известно, что российские военные предположительно заняли авиабазу в Нигере, где размещены американские войска.