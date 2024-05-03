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Французские студенты устроили демонстрацию на площади Сорбонны против действий Израиля в Газе

03 мая 2024 08:25
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Французские студенты из нескольких кампусов Парижа собираются на площади Сорбонны. Кадры публикуют СМИ утром 3 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские студенты устроили демонстрацию на площади Сорбонны против действий Израиля в Газе-1

В стране растет напряженность из-за пропалестинских протестов. Студенты вдохновились акциями в США и устраивают демонстрации. Они осуждают действия Израиля в Газе и университетское партнерство с этим государством. Ранее глава столичного региона объявила, что региональное финансирование вузов в Париже будет сокращено до тех пор, пока там «не будут восстановлены спокойствие и безопасность».

# Акции протеста # Новости Франции

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