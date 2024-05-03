Французские студенты устроили демонстрацию на площади Сорбонны против действий Израиля в Газе

Французские студенты из нескольких кампусов Парижа собираются на площади Сорбонны. Кадры публикуют СМИ утром 3 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Французские студенты из нескольких кампусов Парижа собираются на площади Сорбонны. Кадры публикуют СМИ утром 3 мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране растет напряженность из-за пропалестинских протестов. Студенты вдохновились акциями в США и устраивают демонстрации. Они осуждают действия Израиля в Газе и университетское партнерство с этим государством. Ранее глава столичного региона объявила, что региональное финансирование вузов в Париже будет сокращено до тех пор, пока там «не будут восстановлены спокойствие и безопасность».