Французские студенты устроили демонстрацию на площади Сорбонны против действий Израиля в Газе

В стране растет напряженность из-за пропалестинских протестов. Студенты вдохновились акциями в США и устраивают демонстрации. Они осуждают действия Израиля в Газе и университетское партнерство с этим государством. Ранее глава столичного региона объявила, что региональное финансирование вузов в Париже будет сокращено до тех пор, пока там «не будут восстановлены спокойствие и безопасность».