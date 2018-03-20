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Задержан экс-президент Франции Николя Саркози

20 марта 2018 10:23
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Новости Франции. Полиция Франции подозревает Николя Саркози в незаконном финансировании его политической кампании в 2007 году.  

Как сообщает Le Monde, дело расследуется с 2013 года. Ранее экс-президент Франции всегда оспаривал обвинения в незаконном финансировании своей кампании 2007 года.  

По неподтверждённой информации, Николя Саркози мог быть задержан на срок до двух суток.  

В чём подозревают экс-президента Франции?

Саркози был 23-м президентом Франции в 2007–2012 годах. До этого политический деятель занимал различные министерские посты в правительстве Франции. Как президент был князем Андорры и гроссмейстером ордена Почётного легиона.  

# Николя Саркози # Международная политика # Зияд Такиеддин

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