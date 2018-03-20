Задержан экс-президент Франции Николя Саркози

Новости Франции. Полиция Франции подозревает Николя Саркози в незаконном финансировании его политической кампании в 2007 году.

Как сообщает Le Monde, дело расследуется с 2013 года. Ранее экс-президент Франции всегда оспаривал обвинения в незаконном финансировании своей кампании 2007 года.

По неподтверждённой информации, Николя Саркози мог быть задержан на срок до двух суток.

В чём подозревают экс-президента Франции?

Саркози был 23-м президентом Франции в 2007–2012 годах. До этого политический деятель занимал различные министерские посты в правительстве Франции. Как президент был князем Андорры и гроссмейстером ордена Почётного легиона.