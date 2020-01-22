Прямой эфир

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника

22 января 2020 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Специалисты подтвердили подлинность одного из автопортретов Ван Гога. Полотно, которое было написано в 1889 году, действительно принадлежит кисти художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника-1

К такому выводу пришли эксперты из Амстердама. Сомнения в подлинности возникли из-за того, что манера письма и цветовая гамма портрета не были характерны для Ван Гога. Специалисты изучили стиль, состав пигментов и грунтовки холста, а также сумели доказать, что именно об этом полотне упоминает художник в письме к брату Тео.

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника-4

Сомнения развеяны. Ван Гог создал более двух тысяч произведений искусства, однако всемирное признание получил лишь после смерти.

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника-7

Эксперты из Амстердама подтвердили, что автопортрет Ван Гога из музея Осло принадлежит кисти художника-9

# Шедевры мирового искусства # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму
22 января 2020 07:09

Жители Таиланда задыхаются от смога. Уровень содержания опасных частиц в атмосфере превысил норму

Стал известен новый состав правительства России
21 января 2020 19:29

Стал известен новый состав правительства России

Иран признал, что украинский Boeing сбили двумя ракетами
21 января 2020 18:08

Иран признал, что украинский Boeing сбили двумя ракетами