«Забирают документы и ключи, прижимают коленом к земле». Волонтёр рассказал о действиях польских силовиков

Польская демократия без маски лицемерия. Волонтеры рассказали о реальной ситуации на границе и действиях силовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытаясь оказать посильную помощь беженцам, находящимся в приграничной зоне, они встречаются с агрессией и насилием со стороны польских солдат. Оказывается, те не только чужих бьют, но и своих.

Вооруженные карабинами неизвестные люди в камуфляже останавливают автомобиль, вытаскивают из него, забирают документы и ключи, прижимают коленом к земле. Далее приезжают стражи граничные, делают вид, что все так и должно быть, заявление о нападении не принимают. Полиция также не реагирует.