Во Франции предложили открыть гуманитарный коридор для беженцев, желающих попасть в Британию

Жан-Люк Меланшон, депутат Национального собрания Франции:

Для меня приоритетом являются люди. У меня больше нет слов, чтобы описать то, что мы делаем. Надо помочь людям пересечь границу. Организовать для них паром, чтобы они могли спокойно добраться до Англии. Франция не должна быть защитным ограждением от мигрантов для Великобритании.