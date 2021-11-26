Во Франции предложили открыть гуманитарный коридор для беженцев, желающих попасть в Британию

Новости Франции. Во Франции предложили открыть гуманитарный коридор для беженцев, которые хотят попасть в Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции предложили открыть гуманитарный коридор для беженцев, которые хотят попасть в Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идею озвучил известный политик, депутат французского Национального собрания Жан-Люк Меланшон, комментируя гибель 30 человек, пытавшихся пересечь Ла-Манш на небольшой лодке.
Жан-Люк Меланшон, депутат Национального собрания Франции:
Для меня приоритетом являются люди. У меня больше нет слов, чтобы описать то, что мы делаем. Надо помочь людям пересечь границу. Организовать для них паром, чтобы они могли спокойно добраться до Англии. Франция не должна быть защитным ограждением от мигрантов для Великобритании.
Число мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш, постоянно растет. В 2021 году в Британию по этому маршруту прибыли более 25 тысяч нелегалов. 11 ноября был зафиксирован крупнейший суточный показатель – 1 185 человек.