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Во время Олимпиады стоимость проезда в парижском метро для туристов вырастет вдвое

29 ноября 2023 06:55
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Франция не упустит возможности заработать на туристах. Во время Олимпиады в Париже стоимость проезда в метро для них вырастет вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время Олимпиады стоимость проезда в парижском метро для туристов вырастет вдвое-1

Мэр Парижа считает решение обоснованным и необходимым из-за огромного спроса, который, как ожидается, будет возникать на транспорт. Во время Олимпиады билет в метро обойдется приезжим в четыре евро. При этом, местных жителей с проездными на месяц или на год повышение не затронет.

# Олимпиада 2024 # Фотофакт

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