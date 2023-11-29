Во время Олимпиады стоимость проезда в парижском метро для туристов вырастет вдвое

Франция не упустит возможности заработать на туристах. Во время Олимпиады в Париже стоимость проезда в метро для них вырастет вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Парижа считает решение обоснованным и необходимым из-за огромного спроса, который, как ожидается, будет возникать на транспорт. Во время Олимпиады билет в метро обойдется приезжим в четыре евро. При этом, местных жителей с проездными на месяц или на год повышение не затронет.